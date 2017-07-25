حسام حسن: شيكابالا أبلغني برغبته الانتقال للمصري في هذه الحالة

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، أخبره هاتفيًا أنه يرغب في الانتقال للمصري في حال رحيله عن القلعة البيضاء.

وأشار «العميد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه فوجئ بتوقيع محمد الشامي للزمالك رغم تأكيده على رغبته في البقاء بالمصري، مضيفًا أن 90% من اللاعبين في مصر ينكرون فضل الأندية التي تألقوا فيها.

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وتابع «حسن»، أنه يواجه العديد من الظروف الصعبة مع النادي البورسعيدي، لكن سلاحه هو عدم الاستسلام والإصرار على النجاح.