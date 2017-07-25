الهلال السعودي يسقط في فخ التعادل أمام المريخ السوداني

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حسم التعادل الإيجابي مباراة الهلال السعودي والمريخ السوداني، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب ضمن المجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية.

وتقدم الهلال عن طريق ناصر الدوسري الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 26، قبل أن يعدل النتيجة للمريخ الأفضل في الشوط الثاني، المخضرم بكري المدينة في الدقيقة 71.

وكاد المريخ أن يحسم فوزه على الهلال في الدقائق الأخيرة لولا التسرع من لاعبيه في إنهاء الهجمات على المرمى، في المقابل اختفت خطورة الفريق السعودي بشكل كبير في الشوط الثاني.

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يذكر أن الهلال يشارك في البطولة بالفريق الأوليمبي مدعما بـ6 من العناصر الأساسية، وذلك لتواجد الفريق الأول في معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وبهذه النتيجة يحصد كلا الفريقين على نقطة وحيدة، بينما ينفرد الترجي التونسي بصدارة الترتيب بـ3 نقاط، بعدما فاز في وقت سابق اليوم على النفط العراقي.