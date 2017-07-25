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هاني رمزي يرحل عن قيادة منتخب المحليين.. ويقود الاتحاد السكندري

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هاني رمزي يرحل عن قيادة منتخب المحليين.. ويقود الاتحاد السكندري هاني رمزي يرحل عن قيادة منتخب المحليين.. ويقود الاتحاد السكندري

التحرير

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كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين اتفق على الرحيل عن قيادة منتخب المحليين عقب مباراتي المغرب القادمتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحلين 2018 يومي 13 و18 أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مباراتي المغرب القادمتين هما آخر مباريات للمدير الفني سواء فاز بهما أو هزم فيهما مشيرًا إلي أن هاني رمزي اتفق مع مسؤولي نادي الاتحاد السكندري علي تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

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وكان هانى رمزى المدير الفني لمنتخب المحليين، قد طلب عقد جلسة طارئة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، لحسم مصيره مع سواء بالاستمرار أو الرحيل.

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التحرير

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