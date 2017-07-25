أخبار عاجلة

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس الأول يصلي من أجل أسرة الطفل تشارلي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس الأول يصلي من أجل أسرة الطفل تشارلي

11:47 م الإثنين 24 يوليو 2017

البابا فرنسيس الأول يصلي من أجل أسرة الطفل تشارلي

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه يشعر بأنه قريب بشكل خاص من عائلة تشارلي جارد البريطانية، التي كانت قد أعلنت تخليها عن معركة قضائية للحصول على إذن كي يخضع ابنهما لعلاج تجريبي في الخارج.

وقال بيان الفاتيكان: إن "البابا فرنسيس يصلي من أجل تشارلي ووالديه، ويشعر بأنه قريب للغاية منهم في هذا الوقت من المعاناة الصعبة للغاية".

كان محامي والدي الطفل تشارلي جارد المريض قال للمحكمة إن الزوجين تخليا عن طلبهما لتلقى الطفل علاجا تجريبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جرانت أرمسترونج، الذي يمثل كريس جارد وكوني ياتيس، للمحكمة العليا إن الوقت قد "نفد" للتفكير في العلاج الذي اعتقد الزوجان أنه سوف يحسن حياة طفلهما.

ونقلت تقارير عن أرمسترونج القول إنهما قررا سحب طلبهما لمراجعة القضية، وأن العملية القانونية " انتهت".

وقال الزوجان على "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد الإعلان "نشكركم لدعمكم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • والد الطفل تشارلي يأسف لإهدار الوقت في المعارك القانونية والطبية

    أخبار

  • البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار بشأن أحداث القدس

    أخبار

  • مستشاران لبابا الفاتيكان يهاجمان مساعد

    أخبار

  • وزارة الأمن الإيرانية: القبض على جاسوس أمريكي

    أخبار

إعلان

951a96d196.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا