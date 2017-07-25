البابا فرنسيس الأول يصلي من أجل أسرة الطفل تشارلي

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه يشعر بأنه قريب بشكل خاص من عائلة تشارلي جارد البريطانية، التي كانت قد أعلنت تخليها عن معركة قضائية للحصول على إذن كي يخضع ابنهما لعلاج تجريبي في الخارج.

وقال بيان الفاتيكان: إن "البابا فرنسيس يصلي من أجل تشارلي ووالديه، ويشعر بأنه قريب للغاية منهم في هذا الوقت من المعاناة الصعبة للغاية".

كان محامي والدي الطفل تشارلي جارد المريض قال للمحكمة إن الزوجين تخليا عن طلبهما لتلقى الطفل علاجا تجريبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جرانت أرمسترونج، الذي يمثل كريس جارد وكوني ياتيس، للمحكمة العليا إن الوقت قد "نفد" للتفكير في العلاج الذي اعتقد الزوجان أنه سوف يحسن حياة طفلهما.

ونقلت تقارير عن أرمسترونج القول إنهما قررا سحب طلبهما لمراجعة القضية، وأن العملية القانونية " انتهت".

وقال الزوجان على "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد الإعلان "نشكركم لدعمكم".