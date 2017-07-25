برلماني: الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال عامين.. وسنبدأ جني الثمار

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قال النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، مساء الإثنين، إن المواطن سيشعر بالتحسن في أحواله المعيشية خلال عامين، مشيرًا إلى أنه على المواطن أن يصبر ويتحمل الإجراءات الصعبة حتى يجني ثمار ذلك.

أضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الحكومة تتخذ إجراءات وتسير في الطريق الصحيح، وهناك خطوات جادة لدعم الاستثمار في مصر، موضحًا أن قانون الاستثمار الموحد سيشجع على تدفق الاستثمارات.

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أوضح أن «هناك غضبا شعبيا من بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ولكن هناك عقلاء يخاطبون المواطن ويشرحوا له الموقف بشكل جيد، ولكن للأسف المواطن البسيط هو من يتحمل ولكنه يصبر لأن عنده أمل في بكرة».