خبير اقتصادي: السيسي تسلم البلد في وضع اقتصادي غير صحي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم الدولة والاقتصاد لم يكن بوضع صحي، ومعدل التضخم ارتفع بشكل كبير والنمو تراجع، مشيرا إلى أنه كان هناك أزمة في السيولة وعجز كبير، وكان يجب تحجيمه.

وأضاف نوار، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن نسبة التضخم زادت عن التوقعات، وصندوق النقد الدولي طلب تنفيذ أشياء معينة في مجال المستوى الاجتماعي، لكن الصندوق يعلم جيدًا أن سقوط مصر اقتصاديا خطر على المنطقة كلها، موضحًا أن الدين العام وصل إلى 120 و130% من الناتج المحلي.

شاهد أيضا

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة صعبة على البسطاء، والطبقة متوسطة الدخل.