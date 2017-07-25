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خبير اقتصادي: السيسي تسلم البلد في وضع اقتصادي غير صحي

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خبير اقتصادي: السيسي تسلم البلد في وضع اقتصادي غير صحي خبير اقتصادي: السيسي تسلم البلد في وضع اقتصادي غير صحي

التحرير

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قال إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح تسلم الدولة والاقتصاد لم يكن بوضع صحي، ومعدل التضخم ارتفع بشكل كبير والنمو تراجع، مشيرا إلى أنه كان هناك أزمة في السيولة وعجز كبير، وكان يجب تحجيمه.

وأضاف نوار، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن نسبة التضخم زادت عن التوقعات، وصندوق النقد الدولي طلب تنفيذ أشياء معينة في مجال المستوى الاجتماعي، لكن الصندوق يعلم جيدًا أن سقوط مصر اقتصاديا خطر على المنطقة كلها، موضحًا أن الدين العام وصل إلى 120 و130% من الناتج المحلي.

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وأكد الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها صعبة على البسطاء، والطبقة متوسطة الدخل.

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التحرير

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