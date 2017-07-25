متحدث ائتلاف الصحب والآل: المخدرات عند الشيعة حلال (فيديو)

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قال علاء السعيد، المتحدث باسم ائتلاف الصحب والآل، إن المخدرات عند الشيعة «حلال» بأمر من أئمة الشيعة أنفسهم، وليس المرشد أو المراجع الخاصة بهم؛ لذلك تعد إيران من أكبر الدول التي تصدر وتستورد مخدرات، وكذلك حزب الله في لبنان.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»: «المخدرات عندهم أمر طبيعي، حلال 100%، بعض أنواع الحشيش بيقولوا عليها حشيشة المهدي»، موضحًا أن الشيعة يحللون ما حرم الله.

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وأشار إلى أن انتشار المخدرات هناك عند الشيعة وخاصة في إيران يرجع إلى أن الحكومة تحكم الدولة بالسيف فيجب أن تغيب عقول الشعب الإيراني؛ حتى لا يثور ضد الحكومة.