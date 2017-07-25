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«المحافظين»: «مريم وياسين» قدما رسالة لكل شاب محبَط

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«المحافظين»: «مريم وياسين» قدما رسالة لكل شاب محبَط «المحافظين»: «مريم وياسين» قدما رسالة لكل شاب محبَط

التحرير

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أشاد الدكتور محمد غنيم، أمين شباب الجمهورية بحزب المحافظين، بمؤتمر الشباب الذي عُقد في الإسكندرية، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، قائلًا: «الناس النهاردة سعيدة جدًا، خاصةً أن تعرض رؤية 20-30، وما تم إنجازه، وكذلك أبرز المعوقات».

أضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «الشاب ياسين الزغبي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، وقد أعطيا رسالة لكل شاب محبط وفاقد للأمل ويلجأ فقد للنقد الهدام بأن يكون لديه طموح ويحاول تحقيقه، وكيفية التغلب على الظروف الصعبة».

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أشار إلى أن «مريم كانت تمر بظروف مادية ومعيشية صعبة للغاية، وكذلك ياسين الذي قام بدور عضو مجلس النواب في جمع طلبات المواطنين لتقديمها للسيسي».

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