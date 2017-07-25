أديب: قدرنا أن يبدأ كل رئيس من الصفر

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الإثنين، إن أي مسؤول في مصر «بيعمل حساب للرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدًا أنه «في يناير المقبل سيتم إعلان مشروعات محدش كان يعرف عنها حاجة».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الإثنين، «من بين هذه المشروعات مطارات، وهذه معلومة مؤكدة، حيث تبدأ هذه الإدارة في تقديم مسوغات استمرارها لفترة ثانية».

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تابع: «قدرنا في مصر أن يبدأ كل رئيس من الصفر، مش حيث ما انتهى إليه من قبله، عندما جاء عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي كلهم قالوا إن الظروف صعبة جدًا، مفيش شغل تراكمي إطلاقًا».