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السيسي للمصريين: «اطمنوا.. إحنا ماشين كويس أوي»

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السيسي للمصريين: «اطمنوا.. إحنا ماشين كويس أوي» السيسي للمصريين: «اطمنوا.. إحنا ماشين كويس أوي»

التحرير

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طمأن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، الشعب المصري على مستقبله، قائلًا: «إنتم عايزين تطمنوا على بكرة، وأنا بقولكم إني عمري ما بعتلكم الوهم».

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وتابع السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب، المقام بمحافظة الإسكندرية: «تقديري أنا أحنا ماشين كويس أوي، ولا تقيسوا هذا الموضوع بالأسعار بس.. أنا مش هسيب الأسعار كدا، إحنا بنتعامل بالأفكار المطروحة، فلازم حجم المعروض يزيد، وآليات التسويق تتحسن والمنافسة يجب أن يكون بها عامل يرجح تخفيض الأسعار»، مستنكرًا مطالبة البعض بالدخول في مواجهة مع رجال الأعمال للقضاء على ارتفاع الأسعار.

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