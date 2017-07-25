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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إن القضاء على ظاهرة الإرهاب ترتبط بمواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه، مؤكدًا أن مواجهة هذا الفكر تستلزم عشرات السنوات من العمل.

وأضاف السيسي، خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب، المقام بمحافظة الإسكندرية: «الفكر الذي يغذي الإرهاب موجود وسطنا، وأحنا مش وخدين بالنا».

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تابع السيسي: «لم ننجح في مواجهة الفكر المتطرف بشكل كبير .. فكر الخوارج موجود بنا من سنوات.. الإرهاب دا زرعة شر وهتاخد وقت كبير عشان تنتهي.. هتاخد عشرات السنين».

واستكمل: «مفكرين نفسهم أوصياء على الدين.. ربنا خلق الناس مختلفين وعشان كدا لازم نحترم اختيار الآخرين»، مختتمًا حديثه: «لكننا ماشيين كويس في مواجهة الإرهاب».