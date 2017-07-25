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السيسي: لم ننجح في مواجهة الفكر المتطرف بشكل كبير

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السيسي: لم ننجح في مواجهة الفكر المتطرف بشكل كبير السيسي: لم ننجح في مواجهة الفكر المتطرف بشكل كبير

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، إن القضاء على ظاهرة الإرهاب ترتبط بمواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه، مؤكدًا أن مواجهة هذا الفكر تستلزم عشرات السنوات من العمل.

وأضاف السيسي، خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب، المقام بمحافظة الإسكندرية: «الفكر الذي يغذي الإرهاب موجود وسطنا، وأحنا مش وخدين بالنا».

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تابع السيسي: «لم ننجح في مواجهة الفكر المتطرف بشكل كبير .. فكر الخوارج موجود بنا من سنوات.. الإرهاب دا زرعة شر وهتاخد وقت كبير عشان تنتهي.. هتاخد عشرات السنين».

واستكمل: «مفكرين نفسهم أوصياء على الدين.. ربنا خلق الناس مختلفين وعشان كدا لازم نحترم اختيار الآخرين»، مختتمًا حديثه: «لكننا ماشيين كويس في مواجهة الإرهاب».

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