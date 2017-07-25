مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية بمدينة "لاهور" الباكستانية

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي قام بها انتحاريون بمدينة "لاهور" الباكستانية، الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا بينهم 9 شرطيين و57 مصابًا معظمهم في حالة خطيرة.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له، أن الله سبحانه وتعالى شددعلى حرمة الدماء وتوعد سافكي الدماء بالخلود في النار، يقولتعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَاوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

وأضاف علام، أن على الدول جميعًا أن تتحد وتتعاون فيمحاربة التطرف والإرهاب الذي بات يهدد الجميع، مؤكدًا علىأهمية المعالجات والمواجهات الفكرية للفكر المتطرف وعدمالاقتصار على الحلول الأمنية فقط.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، داعيًا الله بالشفاء العاجل للمصابين.