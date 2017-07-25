محافظ القاهرة يعتمد الخطة السكانية للمحافظة لعام 2016 /2017

القاهرة - (أ ش أ)

اجتمع المجلس الإقليمي للسكان بالقاهرة، برئاسة محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بميدان عابدين.

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد على ضرورة تحسين الخصائص السكانية، والتي تعد من أهم الأولويات في المرحلة القادمة، وذلك عن طريق رفع الوعي السكاني خاصة بالعشوائيات، وكذلك الاهتمام بتنمية هذه المناطق، وتوفير الخدمات الصحية، وخدمات تنظيم الأسرة لها، مشيرا إلى أننا في أشد الحاجة إلى أن نركز اهتمامنا على التنمية السكانية، التي تعني رفع مستوى السكان من جميع النواحي الحياتية، أي لا يقتصر الأمر على تنظيم الأسرة بل الاهتمام بالتنمية البشرية الشاملة.

وطلب المحافظ من مدير مديرية الصحة بالقاهرة الرد على أسباب توقف النشاط ببعض العيادات، وضرورة العمل على توفير الأطباء لها، حتى تتمكن من ممارسة نشاطها.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالقاهرة طارق وحيد، بعض المؤشرات الهامة للخطة السكانية التنفيذية للمحافظة لعام 2016 / 2017، وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ، ومدير مديرية الصحة بالقاهرة الدكتور حسام الخطيب، وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للسكان .

وتضمنت المؤشرات السكانية أن عدد سكان محافظة القاهرة في 1/1/2016 وصل إلى 9 ملايين و440 ألفا و374 نسمة.. بينما وصل عدد السكان في 1/1/2017 إلى 9 ملايين و598 و369 نسمة، بمعدل تغير 1.67%.

وخلال عام 2016 /2017، وصلت نسبة الأمية إلى 9%، ووصلت نسبة أمية الإناث إلى 11.2%، ووصل معدل البطالة إلى 12.8% ووصلت نسبة رفع مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 23.6%، ووصلت نسبة التسرب من التعليم إلى 3%.

كما عرض مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، سلسلة زمنية للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية، والتي تشير أرقامها إلى نتائج مشرفة للخطة التنفيذية للسكان، وتصب نتائجها في صالح الخطة القومية للسكان والتنمية 2015 - 2030.

كما عرض أيضا أهم ملامح الخطة التنفيذية للسكان لمحافظة القاهرة لعام 2017 / 2018، والتي اعتمدها المحافظ، وأوصى بأن يتم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشتها بالتفصيل، وأن تعرض النتائج عليه بعد (15) يوما من تاريخ الاجتماع.