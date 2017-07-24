السيسي: "طول ما أنا عايش هفضل أكسر في التحدي لحد ما أخلصه"

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتابع أوضاع البلد جيدًا ولديه علم بكل ما يحدث.

وأضاف الرئيس، خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين: "أنا قاعد فوق شايف كل حاجة، وبحب الحلو والصح والكمال".

وتابع الرئيس: "والله أنا زعلان على حالنا ومش زعلان من المصريين، وطول ما أنا عايش هفضل أكسر في التحدي لحد ما أخلصه، وأحب أن تكون مصر لا توجد فيها غلطة".

وبخصوص التعدي على البحيرات تابع الرئيس: "لدينا 10 أو 11 بحيرة نحتاج إلى ننظر إليهم مرة أخرى، منهم بحيرة المنزلة الذي وصل حجم التعدي عليها إلى كمية كبيرة، وكان الصرف يتم في البحيرة، وتم استخدام المصارف الزراعية كمصارف صحية، وكي يتم إعادة تأهيل بحيرة المنزلة وتطهيرها نحتاج 100 مليار جنيه، وإذا لم نسيطر على أنشطة الدولة وتعود مرة أخرى، فنحن مثلما يحرث في الماء".