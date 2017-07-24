ضبط متهم باغتصاب "معاقة ذهنيًا" بعد استدرجها بحجة الرقية الشرعية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من إلقاء القبض على ملتحي بمنطقة عزبة الشال في مدينة المنصورة، متهم باستدراج معاقة ذهنيًا إلى منزله بمدينة المنصورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واغتصابها بعد خداعها بحجة علاجها بالرقية الشرعية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من أسرة الفتاة "دعاء. م. ا"، المقيمة بمحافظة القاهرة، يتهمون "داعية سلفي" باستدراج ابنتهم إلى مدينة المنصورة، بعد التواصل معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإقناعها بقدرته على علاجها بالرقية الشرعية بعدما أكدت له أنها تعاني مشاكل نفسية.

شُكلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيادة الرائد محمد مطر رئيس المباحث، ومعاونة النقيب كريم عبدالرازق، وتمت مداهمة منزل المتهم وضبطه.

بمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بعد استدراج الفتاة إلى مسكنة بمنطقة عزبة الشال في مدينة المنصورة.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​