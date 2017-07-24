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جهود أمنية لضبط موظفة حاولت سرقة تمثال للآلهة إيزيس من متحف النوبة

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مصراوي Masrawy

جهود أمنية لضبط موظفة حاولت سرقة تمثال للآلهة إيزيس من متحف النوبة

11:20 م الإثنين 24 يوليو 2017

جهود أمنية لضبط موظفة حاولت سرقة تمثال للآلهة إيزيس من متحف النوبة

متحف النوبة 3

أسوان - إيهاب عمران:

تكثف مباحث أسوان، بالتعاون مع مباحث شرطة السياحة والآثار، جهودهما لضبط موظفة بشؤون العاملين في متحف النوبة بأسوان، حاولت بالاشتراك مع موظف بالمتحف، سرقة تمثال للألهة إيزيس.

وكان أفراد أمن المتحف لاحظوا صباح أمس وجود بقايا سليكون داخل فاترينة العرض الخاصة بتمثال الألهة إيزيس, وبعد العودة إلى كاميرات المراقبة شوهدت الموظفة "ن. م" موظفة بشؤون العاملين في المتحف، رفقة أحد الأشخاص، تحاول كسر الفاترينة لسرقة التمثال.

أبلغ أفراد أمن المتحف الشرطة بالواقعة، وضبط الموظف "م. ع" مسؤول قاعة المحاضرات بالمتحف، والذي اشترك مع الموظفة المذكورة في محاولة السرقة، فيما لا تزال عمليات البحث عن الموظفة جارية.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة, التي استدعت مدير المتحف وأفراد الأمن للاستماع لأقولهم حول الواقعة. ​ؤ

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