السيسي: في 30 يونيو القادم سيكون الوصول إلى سيناء سهلاً عبر الأنفاق

كتب- محمود مصطفى:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تتخذ إجراءات أمنية مشددة لعودة السياحة المصرية إلى سابق قوتها.

وقال السيسي، خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، الاثنين، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين: "أقول للمصريين أوعوا تفتكروا إن تحملكم الظروف الصعبة بلا مقابل، على الأقل من الممكن أن يكون لأبناؤكم وأحفادكم، وهذا شيء جيد".

وأضاف الر ئيس: "لم نجد حتى الآن شركات تقوى على ما نستطيع فعله، وسنعمل على توفير فرص عمل للشباب، وفي 30 يونيو المقبل سيكون الوصول إلى سيناء بطريقة سهلة عبر الأنفاق، وهذا بفضل الله وفضل المصريين".

وشدد الرئيس على ضرورة مواجهة الإرهاب بقوله: "من يغذي الإرهاب يتواجد بيننا، والإرادة السياسية ليست كافية لمواجهة فكر الخوارج، ونحن الآن نعيش مرحلة الفهم الخاطئ للأديان، وهذا أمر يجب أن نتوقف أمامه، فالدين لم يكن أبدا كذلك، ولا بد من احترام اختيار الآخرين، والحمد لله إحنا ماشيين كويس".