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أحمد أبو الفتوح يغيب عن مواجهة العهد اللبناني

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أحمد أبو الفتوح يغيب عن مواجهة العهد اللبناني أحمد أبو الفتوح يغيب عن مواجهة العهد اللبناني

التحرير

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سمح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو لأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق بالعودة للقاهرة من أجل أداء الإمتحانات يومي الثلاثاء الأربعاء ثم العودة من جديد لمعسكر الفريق يوم الخميس. 

وتأكد غياب أحمد أبو الفتوح عن مباراة الفريق القادمة أمام العهد اللبناني في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدور المجموعات في البطولة العربية للأندية المقرر لها الأربعاء المقبل.

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وغادر أبو الفتوح معسكر بعد تأكد إصابته في العضلة الضامة وعدم قدرته على المشاركة في المباراة القادمة.

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التحرير

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