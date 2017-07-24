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شلبي لمتعب: «مفيش حاجة اسمها تاريخ إنت اخدت فرصة عملت إيه؟» (فيديو)

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شلبي لمتعب: «مفيش حاجة اسمها تاريخ إنت اخدت فرصة عملت إيه؟» (فيديو) شلبي لمتعب: «مفيش حاجة اسمها تاريخ إنت اخدت فرصة عملت إيه؟» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن تاريخ عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي لا غبار عليه، مضيفًا «لكن كرة القدم لا يوجد بها شيء اسمه تاريخ أو جغرافيا أو تربية وطنية، فيها النهارده أنا إيه، ومش هتلعب عشان تاريخك».

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «ملعب ميجا FM»، أن حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، منح «متعب» الفرصة في مباراة المصري، ولم يفعل شيئا طوال مشاركته لـ65 دقيقة، متساءلًا «هل النادي الأهلي يتحمل إعطاء لاعب الفرصة لعدد من المباريات حتى يستعيد مستواه؟».

وتابع أنه نصح اللاعب أكثر من مرة بعدم انتظار مشاركته مع الفريق في المباريات لأن فرصته لم تعد موجودة، لوجود 4 لاعبين يسبقونه في الطابور، وأنه عليه الاعتزال في النادي الأهلي، أو البحث عن فرصة مشاركة في نادٍ آخر.

واستكمل، «وجود عماد متعب بهذا الوضع لا يليق باسمه أو تاريخه، القصة مادية بحتة، لأن عقده مع الأهلي 5 ملايين جنيه، بينما وادي دجلة يعرض عليه 3 ملايين»، معلقًا: «مش هتقدر تاخد كل حاجة عايز تلعب اكتفي بالـ 3 مليون، عايز تبطل إنت حر».

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واختتم، أن هناك جلسة ستجمع بين متعب والبدري، كاشفًا عن أن الأخير طلب الاستغناء عن اللاعب لكثرة إثارته للمشاكل التي هو في غنى عنها.

 

 

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