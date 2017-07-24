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رسالة نصية من البدري وراء استبعاد عماد متعب من مباراة الوحدة

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رسالة نصية من البدري وراء استبعاد عماد متعب من مباراة الوحدة رسالة نصية من البدري وراء استبعاد عماد متعب من مباراة الوحدة

التحرير

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استبعد أحمد أيوب، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر من قائمة الفريق والتي ستواجه نظيره الوحدة الإماراتي، في المباراة المقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من البطولة العربية.

وعلمت «التحرير» أن عماد متعب حزم حقائبه استعدادًا للدخول في معسكر القلعة الحمراء لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي.

وشهدت التقسيمة التي خصصها «أيوب» في المران الجماعي مساء اليوم الإثنين، تألقا كبيرا من جانب عماد متعب، وتسجيله هدفا عالميا نال تصفيق كل من في الملعب ومن يتابعوا المران، وتألق اللاعب في فقرة الكرات العرضية ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

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وتم إبلاغ «متعب» أنه سيدخل في قائمة المباراة وبناءً عليه ارتدى اللاعب طقم الفريق الموحد وجهز حقائبه.

وتغير القرار في اللحظات الأخيرة قبل التوجه إلى الأتوبيس الذي يقل اللاعبين إلى فندق الإقامة بعد استقبال أحمد أيوب مدرب الأهلي، رسالة نصية من حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي والذي يتواجد في كندا لظروف أسرية طارئة، تغيب على أثرها عن قيادة الفريق في بطولة الأندية العربية أبلغ خلالها أيوب بعدم ضم اللاعب إلى القائمة.

وعند صدور قائمة الفريق وعدم تواجد "متعب" ضمن الـ20 لاعبا المنضمين لقائمة مباراة الوحدة، بدل «متعب» ملابسه على الفور وسط غضب شديد منه، ورفض الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني أو التعليق على قرار استبعاده.

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التحرير

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