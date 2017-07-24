والد ياسين الزغبي: السيسي «أبوه».. ووالدته: «يحاول أن يحقق أحلامه»

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قال ياسر الزغبي، والد الشاب ياسين الزغبي، إنه عندما رأي الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتضن نجله في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، شعر وقتها أن «الرئيس والد لابني».

أضاف الزغبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الإثنين، أن «الله كلل مجهود ابنه بالنجاح»، مشيرًا إلى أن نجله يرغب في دخول كلية الإعلام.

فيما قالت والدة «ياسين»، إن نجلها يحاول أن يحقق أحلامه دائمًا، واستطاع «لفّ» أكثر من محافظة وتكلم مع المواطنين، متابعةً: «الحمد لله الرئيس وعده بتلبية مطالب المواطنين».

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فيما قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم البرنامج، إن الشاب المصري أسطورة حقيقية وليست سينمائية، وذلك في التحدي والإرادة.

وظهر الزغبي، اليوم الإثنين، بالصفوف الأولى جالسًا بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، حيث رحب به الرئيس وشكره على مجهوده الذي ظهر جليًا خلال فيلم تسجيلي عن رحلته في محافظات الدلتا، واعدًا إياه بتلبية كل مطلب وشكوى.