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محاورة السيسي: كل شيء وضح أمام الرأي العام الآن.. ويرد: «إلا لؤي»

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محاورة السيسي: كل شيء وضح أمام الرأي العام الآن.. ويرد: «إلا لؤي» محاورة السيسي: كل شيء وضح أمام الرأي العام الآن.. ويرد: «إلا لؤي»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، إنه سيتم تقديم مليون فدان أخرى صالحة للزراعة تُمثل ثمن مساحة المزروعة، خلال الفترة المقبلة.

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «هنعمل مدن جديدة خالص ما يبقاش فيها أي مشاكل.. تخطيط وتنظيم بشكل علمي مدروس طبقًا لقواعد عمرانية، وهنحاول نحل المشاكل في الأماكن القائمة، ومافيش حتة في مصر إحنا سايبنها».

اختتم الرئيس: «بوجه تقديري واحترامي لكل المصريين، وبكرة بفضل الله أحسن».

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فيما قالت الإعلامية المحاورة للرئيس: «أشكرك سيادة الرئيس، والرأي العام الآن وضح أمامه كل شيء»، فيما رد الرئيس قائلًا: «إلا لؤي».

يُشار إلى أن «لؤي»، مواطن وجّه سؤالًا إلى الرئيس في بداية الجلسة، قائلًا: «وعدتنا بتحسن الأوضاع خلال عامين، لكننا لم نرَ أي تحسن».

السيسي لمواطن: «سنتين وماشوفتش تحسن؟.. طيب يا لؤي ماشي»

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التحرير

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