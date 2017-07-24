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عضو بـ«إسكان النواب»: الزيادة في «أسعار الإسكان الاجتماعي» مُبالغ فيها

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عضو بـ«إسكان النواب»: الزيادة في «أسعار الإسكان الاجتماعي» مُبالغ فيها عضو بـ«إسكان النواب»: الزيادة في «أسعار الإسكان الاجتماعي» مُبالغ فيها

التحرير

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قال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السبب الأساسي في ارتفاع وحدات الإسكان الإجتماعي الذي أعلنته وزارة الإسكان بزيادة مقدم الوحدة 30 ألف جنيه، يرجع إلى ارتفاع الأسعار ومواد البناء خلال الفترة الماضية.

وأوضح النائب في تصريحات لـ«التحرير»، أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة، التي حذر تكتل 25-30 منها مراراً وتكراراً، وهو ما أثر علي محدودي الدخل، بزيادة مقدم الواحدت بالإسكان الاجتماعي بزيادة وصفها بالمبالغ فيها، وذات العوائد الضئيلة علي الاقتصاد القومي، علي حد قوله.

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وتابع: «حتي المقاولون المنفذون لهذه المشروعات لابد أن يقترضوا من البنوك بفوائد عالية جداً، وبالتالي لا مفر من زيادة الأسعار ولكنها جاءت نتيجة القرارات الاقتصادية الخاطئة»

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، يوم 20 أغسطس المقبل، على أن يكون سحب كراسة الشروط، يوم 12 من نفس الشهر، ووضعت الوزارة شروطا جديدة للحصول على الشقة أبرزها رفع مقدم الحجز للوحدة لـ11 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، ورفع قيمة الشقة لـ184ألف بدلا من 154 ألفا بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء.

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التحرير

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