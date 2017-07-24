السيسي لإسرائيل: بلاش استفزاز للمسلمين حتى لا ترون ما تكرهون

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أعرب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن أسفه لما تشهده الأراضي المحتلة من انتهاكات إسرائيلية، خاصة بعد إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين.

ووجه السيسي، خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية وشعبها: «من فضلكم، هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب أن نحترم مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم الإسلامية، ولا يجب أن نستدعي إجراءات أو مواقف تستفز المسلمين.. خلينا نحترم بعضنا البعض».

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واستطرد السيسي: «أرجو مايكونش فيه أي عمل يترتب عليه إجراء يستفز المسلمين حتى لا ترون ما تكرهون.. نحن لا نزايد، لكن مثل هذه المواضيع لا تحل بهذه الطريقة».