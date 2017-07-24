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السيسي لإسرائيل: بلاش استفزاز للمسلمين حتى لا ترون ما تكرهون

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السيسي لإسرائيل: بلاش استفزاز للمسلمين حتى لا ترون ما تكرهون السيسي لإسرائيل: بلاش استفزاز للمسلمين حتى لا ترون ما تكرهون

التحرير

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أعرب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، عن أسفه لما تشهده الأراضي المحتلة من انتهاكات إسرائيلية، خاصة بعد إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين.

ووجه السيسي، خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية وشعبها: «من فضلكم، هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب أن نحترم مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم الإسلامية، ولا يجب أن نستدعي إجراءات أو مواقف تستفز المسلمين.. خلينا نحترم بعضنا البعض».

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واستطرد السيسي: «أرجو مايكونش فيه أي عمل يترتب عليه إجراء يستفز المسلمين حتى لا ترون ما تكرهون.. نحن لا نزايد، لكن مثل هذه المواضيع لا تحل بهذه الطريقة». 

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التحرير

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