السيسي عن عودة الجماهير للملاعب: «ماقدرش آخد القرار لحد ما نطمن»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، حول عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم، «مش عايزين يحصل حاجة تألمنا كلنا».

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «قولت قبل كده إن كل حاجة تتحل بفكرة، لكن فكرة قابلة للتنفيذ والنجاح».

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تابع: «نستعيد حالة الانضباط للدولة المصرية.. بس ده بياخد وقت، كنا نعاني من حالة انفلات أمني، حالات التجاوز اللي كانت موجودة بالطبع مابقتش موجودة».

استكمل: «يا مصريين اللي بيروح الاستاد ابني وابنك.. يا ترى أنت مجهزه إزاي؟ يا ريت يخلي باله من المكان اللي هو فيه، والأمر ده ماقدرش آخد فيه قرار لحد ما نطمن».