السيسي: «بنبني مدن سياحية على البحر المتوسط ماحدش عمل زيها»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إن السياحة تزدهر حينما يكون هناك استقرار أمني لسنوات طويلة.

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «في ناس عايزة توقع مصر.. بيشوف نقاط القوة اللي عندك ويضربك فيها.. ومن بينها أحسن شواطئ ومقاصد سياحية فيها أكبر نسبة آثار في العالم كله».

تابع: «السياحة كانت بتجيبلنا 14 مليار دولار قبل 2011، وفيها قطاع كبير من المصريين شغال، حادثة واحدة راح كل ده».

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استكمل: «هنحل أزمات السياحة، هنحلها بجد يا مصريين.. هنعمل بفضل الله مدن سياحية على البحر المتوسط ماحدش عمل زيها.. مدن وليست قرى ومنتجعات.. إحنا شغالين بالفعل.. إحنا جاهزين بس مش لاقيين شركات تسد اللي إحنا عايزين نعمله، والله بتكلم بجد».

واصل: «إن شاء الله هنعمل حاجة ونأمنها مظبوط على البحر المتوسط.. وهنشوف هيدخلوها إزاي، وبنحاول نزود الإجراءات الأمنية، ونحمي المقاصد السياحية، واللي هنعمله جديد له خطط أمنية متكاملة نسب اختراقها هيبقى صعب جدًا».