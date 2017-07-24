أخبار عاجلة

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم -
كلاسيكو الأرض.. بعيون البدري -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيسي: «بنبني مدن سياحية على البحر المتوسط ماحدش عمل زيها»

Google+ Print
السيسي: «بنبني مدن سياحية على البحر المتوسط ماحدش عمل زيها» السيسي: «بنبني مدن سياحية على البحر المتوسط ماحدش عمل زيها»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، إن السياحة تزدهر حينما يكون هناك استقرار أمني لسنوات طويلة.

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «في ناس عايزة توقع .. بيشوف نقاط القوة اللي عندك ويضربك فيها.. ومن بينها أحسن شواطئ ومقاصد سياحية فيها أكبر نسبة آثار في العالم كله».

تابع: «السياحة كانت بتجيبلنا 14 مليار دولار قبل 2011، وفيها قطاع كبير من المصريين شغال، حادثة واحدة راح كل ده».

شاهد أيضا

استكمل: «هنحل أزمات السياحة، هنحلها بجد يا مصريين.. هنعمل بفضل الله مدن سياحية على البحر المتوسط ماحدش عمل زيها.. مدن وليست قرى ومنتجعات.. إحنا شغالين بالفعل.. إحنا جاهزين بس مش لاقيين شركات تسد اللي إحنا عايزين نعمله، والله بتكلم بجد».

واصل: «إن شاء الله هنعمل حاجة ونأمنها مظبوط على البحر المتوسط.. وهنشوف هيدخلوها إزاي، وبنحاول نزود الإجراءات الأمنية، ونحمي المقاصد السياحية، واللي هنعمله جديد له خطط أمنية متكاملة نسب اختراقها هيبقى صعب جدًا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد