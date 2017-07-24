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السيسي: أنا بعمل اللي عليا.. يا ترى إنتوا بتعملوا اللي عليكم؟

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السيسي: أنا بعمل اللي عليا.. يا ترى إنتوا بتعملوا اللي عليكم؟ السيسي: أنا بعمل اللي عليا.. يا ترى إنتوا بتعملوا اللي عليكم؟

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، إن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وصل إلى 35 مليار دولار، لافتًا إلى أن أكثر ما وصل إليه قبل 2011 كان 37 مليار.

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «أنا قولتلهم إني مش عايز غير 350 مليار دولار في البنك المركزي عشان أكون مطمن».

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تابع: «أنا بعمل اللي عليا يا مصريين.. يا ترى إنتوا بتعملوا اللي عليكم؟ مش ساحرة.. نعمل في إطار تفاعل مع المواطنين، لو مكنتوش تحملتوا الإجراءات مكناش كملنا».

واصل: «أوعوا تفتكروا أن تحملكم بلا مقابل، ده لأولادكم وأحفادكم.. وده مش قليل.. ده أمر يستحق التضحية».

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التحرير

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