السيسي: أنا بعمل اللي عليا.. يا ترى إنتوا بتعملوا اللي عليكم؟

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وصل إلى 35 مليار دولار، لافتًا إلى أن أكثر ما وصل إليه قبل 2011 كان 37 مليار.

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «أنا قولتلهم إني مش عايز غير 350 مليار دولار في البنك المركزي عشان أكون مطمن».

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تابع: «أنا بعمل اللي عليا يا مصريين.. يا ترى إنتوا بتعملوا اللي عليكم؟ الحكومة مش ساحرة.. نعمل في إطار تفاعل مع المواطنين، لو مكنتوش تحملتوا الإجراءات مكناش كملنا».

واصل: «أوعوا تفتكروا أن تحملكم بلا مقابل، ده لأولادكم وأحفادكم.. وده مش قليل.. ده أمر يستحق التضحية».