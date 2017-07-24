السيسي عن الإخوان: «ربنا يهديهم»

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على مواجهة الإرهاب حتى تدحره نهائيًا: «المصريون تحدوا أقوى تنظيم (الإخوان) في العالم، فيه دول الآن تُحكم من قبل هذا التنظيم، وكان الهدف إن مصر تكون ضمن هذا الحكم، وهي فكرة غير قابلة للنجاح في مصر».

وعن طول الفترة التي تواجه فيها الدولة ظاهرة الإرهاب للقضاء عليها، علق السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام بالإسكندرية: «ساعات الإنسان بيعمل حاجة ورد فعلها بيكون أكبر من المتوقع».

واستكمل: «تفويض 4 -7 سيكون له رد فعل قوي من قبل هذا التنظيم، وهذا ما اتفقنا عليه منذ البداية، هو حد يقود ناس غصب عنهم، المواجهة اللي بدأت بعد التفويض تتناقص كل يوم، وقدرتنا على السيطرة وفرض الأمن على أرض الواقع بيزيد»، مستطردًا: «التنظيم بيألمنا بس إحنا بنحقق كل يوم نجاحات، والضربة اللي ما بتموتناش بتقوينا».

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وأضاف السيسي: «الموقف لا يتصاعد ولكنه يتحسن لصالحنا، ربنا يهديهم (الإخوان).. ويقتنعوا إننا ممكن نعيش مع بعض، وأنا هواجههم بمنتهي القوة والحسم لأن ده ميرضيش ربنا.. ما يحدث غرضه إضعاف الروح الوطنية للمواطنين».

ونصح السيسي الشعب المصري، قائلًا: «خالوا بالكم من ولادكم وبناتكم، ولو لاحظوا حاجة غير طبيعية بلغوا».