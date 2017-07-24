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السيسي يدعو المصريين للانتخابات: «انزلوا عشان ماترجعوش تقولوا روحنا الساحل»

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السيسي يدعو المصريين للانتخابات: «انزلوا عشان ماترجعوش تقولوا روحنا الساحل» السيسي يدعو المصريين للانتخابات: «انزلوا عشان ماترجعوش تقولوا روحنا الساحل»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، حول ترشحه في انتخابات الرئاسة القادمة من عدمه، مخاطبًا المصريين: «اوعوا ما تنزلوش».

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «ده يوم يا مصريين، متستكتروش على يوم.. حتى لو هتقفوا 10 ساعات، يا مصريين إرادتنا بإيدينا، والناس بتشوف وتحسب كويس، وهناك رصد ومتابعة وتحليل».

تابع: «أيا ما كان الانتخابات الجاية ومين اللي نازل فيها.. باقول لأهلي وناس انزلوا وما تستكتروش على مصر.. انزلوا عشان تقولوا إحنا جبنا ده.. ده قراركم وإنتوا اللي هتتحملوا المسئولية.. انزلوا عشان ماترجعوش تقولوا روحنا الساحل وما نزلناش.. إنتوا اللي روحتوا الساحل وسبتوا الانتخابات وحصل اللي حصل قبل كده».

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استكمل: «انزلوا وهاتوا اللي إنتوا عايزينه، اللي كاتبه ربنا هيكون»، مستعينًا بقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ»، متابعًا: «أنا لو مؤمن بالله صحيح هارضى بكل تواضع، هاقول شكرًا سلام عليكم».

استطرد: «إحنا بنتكلم على دولة عايزين نطمن عليها لأبنائنا وأحفادنا، اختاروا وماحدش أبدًا يفرض عليكم حق الاختيار، 50 مليون ينزلوا يوروا الدنيا كلها اختاروا مين، وربنا يولي من يصلح.. حد يقود شعب غصب عنه؟ والله ما أقعد يوم ضد رغبتكم».

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التحرير

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