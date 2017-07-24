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الأرشيف الأمريكي يفرج عن تسجيلات خاصة بالتحقيق في اغتيال جون كينيدي

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مصراوي Masrawy

الأرشيف الأمريكي يفرج عن تسجيلات خاصة بالتحقيق في اغتيال جون كينيدي

10:24 م الإثنين 24 يوليو 2017

الأرشيف الأمريكي يفرج عن تسجيلات خاصة بالتحقيق في اغتيال جون كينيدي

الرئيس السابق جون كينيدي

واشنطن - (أ ش أ):

أفرج الأرشيف الوطني الأمريكي، الإثنين، عن أكثر من 3800 تسجيل يتعلق بالتحقيقات في اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963.

وذكرت "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن سجلات التحقيق تزيد على خمسة ملايين صفحة، غير أن السجلات التي تم الإفراج عنها اليوم سبق منع نشرها في الماضي بشكل كلى أو جزئي.

ومن المقرر أن تنشر نصوص الوثائق المفرج عنها اليوم على موقع الأرشيف الوطني الأمريكي على شبكة الإنترنت وتشمل جميع التحقيقات التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية فضلا عن تسجيلات أخرى للمقابلات التي أجريت مع يورى نوسنكو عميل جهاز المخابرات السوفيتية السابق "كي جي بي" والذي كشف النقاب عن أنه كان المسئول الشخصي عن ملف قاتل الرئيس كيندي "لي هارفي أوزولد" أثناء وجوده في الاتحاد السوفيتي السابق.

وقالت الشبكة الأمريكية إن التسجيلات المفرج عنها تشمل كذلك وثائق تتعلق بالتحقيقات فى اغتيال زعيم الحريات المدنية مارتن لوثر كينج الذي قاد حملة لإنهاء التمييز ضد المواطنين السود في المجتمع الأمريكي والذي لقى حتفه عام 1968، وذلك بعد خمسة أعوام من اغتيال كيندي.

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Asha

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