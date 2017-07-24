السيسي عن أزمة الوراق: "سنقوم بعمل مساكن للمتضررين.. ولن نسمح بالتصدي للدولة"
السيسي عن أزمة الوراق: "سنقوم بعمل مساكن للمتضررين.. ولن نسمح بالتصدي للدولة"
10:08 م الإثنين 24 يوليه 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب- محمود مصطفى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستقوم بعمل مساكن خاصة للمتضررين من الأهالي في جزيرة الوراق، لكن لن تسمح بتصدي أحد لها ولمصلحتها.
وأضاف السيسي، خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة " اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين: "لسنا ضد المواطنين"، موجها حديثه لقيادات القوات المسلحة بتجهيز 10 طائرات هليكوبتر واصطحاب الشباب في جولة من الإسكندرية حتى الدلتا، لرؤية حجم التعديات على أراضي الدولة.
وتابع الرئيس: "لا ينبغي التصدي لقوات الشرطة، فهناك قانون، لا توجد لدينا مشاكل في التمويل، وبفضل الله لدينا قدرة على عمل كل شيء".
وردًا على إشاعات أثيرت بتسليم جزيرة الوراق لإحدي الشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع عليها، قال: "مفيش شركة ولا غيرة، ولن نرمي أحد في الشارع من أهالي الوراق".
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإٍسكان، بعمل حالة إشباع للمواطنين من حيث الوحدات السكنية، وجعلها متاحة للمواطنين.
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