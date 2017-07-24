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​السيسي: "أنا مطمن على بكرة.. واللي عايز شقة في مشروع الإسكان ياخد"

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مصراوي Masrawy

: "أنا مطمن على بكرة.. واللي عايز شقة في مشروع الإسكان ياخد"

10:01 م الإثنين 24 يوليه 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:​

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع العرض الخاص بوزيري النقل والإسكان في مؤتمر الشباب اليوم الاثنين بالإسكندرية.

وأضاف السيسي: "بالنسبة للنقل تم عمل تطوير لـ25 مزلقان رئيسي، وكان أقصى مزلقان يتكلف 100 مليون جنيه، وتم الانتهاء منهم جميعا، وهذا يعد إنجازا للدولة في حل مسألة كانت تؤرقها".

وتابع الرئيس حديثه، خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين: "ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين قبل التعويم، لو كان تم الآن كان سيتكلف الضعف، وأنجزنا تلك المشروعات لتوظيف الشباب".

وأضاف السيسي: "أنا مطمن على بكرة، وإحنا كويسين وكل الدنيا عارفة إننا بقينا كويسين، وفي محتاجين نتكلم أكثر علشان نعرف ده".

وبالنسبة لموضوع الإسكان الاجتماعي، قال الرئيس: "أي حد عاوز شقة ياخد، 180 ألف أسرة تعيش في مناطق خطرة، وكان ذلك يؤلمنا جميعا، ولم يستطع أي شخص أن يضع حلا لها، وتمكنا من بناء شقق لهم، وسيتم تسليهم شقق في 30 يونيو العام المقبل".

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