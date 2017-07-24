غدًا.. الزمالك يحسم صفقة «داوودا» رسميا

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كشف مصدر مسؤل بنادي الزمالك، أنهم توصلول لاتفاق نهائي مع إدارة نادي مصر للمقاصة، بشأن ضم أحمد داوودا لصفوف القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الصفقة تكلف خزينة الزمالك 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى حصول المقاصة على 3 ملايين جنيه، من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، عن صفقة الثلاثي محمد مسعد ومحمود عبدالعاطي وحسني فتحي، والتي تبلغ 5 مليون و800 ألف جنيه.

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ووفقٌا للاتفاق سوف يقوم الزمالك بإرسال الشيك الخاص بمستحقات المقاصة غدًا، على أن يحصل مندوب النادي على الاستغناء الخاص باللاعب.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعلن من قبل أن التعاقد مع داوودا جاء بناءً على طلب من البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق.