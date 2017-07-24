لمواجهة الغرق.. القبض على مرتادي بحر شاطئ النخيل قبل الثامنة صباحًا

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت إدارة شاطئ النخيل غرب الإسكندرية تخصيص عدد من أفراد الأمن على الشاطئ يوميًا بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا لمنع نزول أي مصطاف البحر قبل الثامنة صباحًا.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة، اليوم الإثنين، تضمن القرار منع المصطافين من تخطي الحواجز والمناطق الآمنة، وتخصيص اثنين من المنقذين و"جيت سكي" في هذه الأوقات لزيادة الأمان.

وحذرت جمعية 6 أكتوبر - المسؤولة عن إدارة الشاطىء- من أنه سيتم القبض على كل من يقوم بمخالفة تلك التعليمات وتحرير محضر له بنقطة شرطة 6 أكتوبر وطرده من الشاطئ، خاصة بعد تزايد حالات الغرق في تلك الأوقات ورفض المصطافين الالتزام بتعليمات المنقذين والمحافظة.

ونفى البيان ما يتردد عن أن الحواجز هي المسؤولة عن حالات الغرق، مشيرًا إلى أنها موضوعة لحماية المصطافين وما يحدث هو مخالفتهم لعوامل الأمان وارتقاء الحواجز وتخطيها وتعرضهم للغرق.

وأوضح البيان أن منظومة الإنقاذ هي الأكبر في المحافظة وتضم ٢٤ غطاس ومنقذ و٦ "جيت سكي" وسيارة إسعاف وطبيب بالإضافة للمركز الطبي، وسبق وتم غلق الشاطئ بواسطة أمن القرية عندما ارتفعت الأمواج.