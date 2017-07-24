السيسي: «التجاوزات أصبحت حالة مصرية»

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إن العمل المركزي هو أفضل طريقة يجب أن تتبع خلال الوقت الراهن للقضاء على العشوائية والانفلات.

وأضاف السيسي، خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام بالإسكندرية: «أؤمن بالعمل المركزي في المرحلة الحالية، فالدولة غير قادرة على حوكمة أمورها، والانفلات لسه منتهاش.. التجاوزات أصبحت حالة مصرية، فالجميع يمارسها حتى في الأحياء الراقية»، مؤكدًا أن الدولة سيكون لها اليد العليا في إنشاء المدن الجديدة والكبرى خلال الفترة المقبلة.

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وأكد السيسي، أن توفير فرص عمل للمواطنين، ودعم المشروعات الاقتصادية والمتوسطة والصغيرة أفضل من إتاحة الأراضي للمواطنين.

ووجه السيسي حديثه لوزير الإسكان مصطفى مدبولي، قائلًا: «اعملوا حالة تشبع في الإسكان ليكون متاح للجميع».