السيسي: «تستحقوا أكتر من كده بكتير يا مصريين»

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ردَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، على سؤال مواطنة: «ليه كل ما بتتكلم بنحس إنك زعلان من المصريين؟»، قائلًا: «أنا مش زعلان منكم أبدًا.. حد يزعل من أهله؟».

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «أنا صعبان عليّا الوضع.. إنتوا تستحقوا أكتر من كده بكتير يا مصريين.. والله ما زعلان.. والله أنا زعلان على حالنا.. وطول ما أنا شايل المسئولية دي هافضل أكسر في التحدي ده لحد ما أخلص».

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تابع: «أنا باحب الحاجة الحلوة جدًا، ربنا خلقني كده.. باحب الصح.. باحب الكمال.. مش عايز في بلدي غلطة.. أنا مش متعصب ولا حاجة.. كل ده وبتعصب؟ لكن ببقى عايز أمّا حد يتكلم في موضوع يبقى دارسه».