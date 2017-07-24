السيسي: نحتاج 100 مليار جنيه لاستعادة كفاءة بحيرة المنزلة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إن حجم التجاوز على الأراضي والمسطحات المائية مثّل عبئًا كبيرًا على الدولة خلال السنوات الأخيرة.

أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «لدينا بحيرات نحتاج إلى استعادة تنظيمها، بحيرة المنزلة مثلًا كانت زي بحر صغير، حجم التعدي أخد مساحة كبيرة من الجزيرة، والصرف بتاع الأهالي كمان في الجزيرة».

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تابع، «والله العظيم محتاجين 100 مليار جنيه لاستعادة كفاءة بحيرة المنزلة وعشان نرجعها زي ما كانت من 100 سنة».

واصل: «نحتاج لمعالجة 6 مليارات متر مربع من المسطحات المائية بتكلفة 40 مليار جنيه».