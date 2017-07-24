السيسي عن الوراق: «مش هنرمي حد في الشارع.. لكن ماحدش يتصدى للدولة»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إن التجاوزات على الأراضي خلال السنوات الأخيرة بلغت مدى خطيرًا، لافتًا إلى وجود تعديات على 2 مليون فدان زراعي فقط.

وحول أزمة جزيرة الوراق، أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «اللي بيستولى على الأراضي دي بياخدهم من مصر كلها، والدولة كانت غائبة، والقانون كان غائب، الصرف بتاع المباني دي كان في النيل، يعني أولادنا هيُصابوا بأمراض».

تابع: «الوراق كجزيرة أكبر من الزمالك كلها من حيث المساحة، وبالتخطيط الزمالك أصبحت الزمالك، تبقى عشوائيات ولا زمالك؟ ماحدش يقدر يتعدى على ملكيتك الخاصة، لكن أنت بتستخدمها في الزراعة ولا مباني؟ إحنا عايزين دولة ولا نتمدد دون تخطيط؟».

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استكمل: «مش هنخرّج حد من بيته ولا هنرمي حد في الشارع، لكن الناس اللي ظروفها كده هنعملها مساكن ونقعدها، لكن من غير المقبول أن يتصدى أحد للدولة، الدولة مش ضدك، الدولة معاك».

استطرد: «هنحول يعني الدلتا كلها لعشوائيات؟ طيب هنزرع فين بعد كده؟ لازم نستعيد هيبة وسلطان الدولة، ولن نسمح بأن أحد يمسه، ومن فضلك لا تتصدى للشرطة.. تتصدى ليه؟ خد حقك بالقانون».

واصل: «أنا سمعت عن موضوع الشركة الاستثمارية اللي جاية للوراق، وأنا باقول إن معندناش مشكلة تمويل.. إحنا بفضل الله نعمل كل حاجة.. إحنا مش مستنيين حد».