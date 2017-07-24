السيسي: أي حد عايز شقة هياخدها

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عبّر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤله بمستقبل مشرق لمصر على جميع الأصعدة، مضيفًا: «أنا مطمن على بكرة».

وأضاف السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام بالإسكندرية، أن الدولة تحاول بكل طاقتها أن تحل مشكلة الإسكان، معقبًا: «أي حد عايز شقة هياخد.. معندناش مشاكل».

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وأكد السيسي سعي الدولة للقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، مستطردًا: «العشوائيات مكانش حد شايف لها حل، لكننا خدنا أهالي هذه المناطق، ووفرنا لهم حياة كريمة في مناطق أخرى أكثر أمانًا»، مشيرًا إلى تطوير شبكة الطرق بتكلفة 100 مليار جنيه.