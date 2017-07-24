«علاء عابد» يطالب بتدريس مادة «حقوق الإنسان» للطلاب من سن 9 سنوات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتدريس مادة حقوق الإنسان للطلاب من سن 9 سنوات، والتوسع في زيادة عدد الفصول للقضاء على التكدس في الفصول، وتغيير المناهج التعليمية وتنقيتها من الماده العلميه التي تؤسس للطالب أن يعتمد على الحفظ وليس الفهم، بالإضافة إلي عمل دورات تدريبيه للمدرسين بالاشتراك مع الدول المتقدمة تعليميا وذلك لتطوير أدائهم.

وطالب في بيان له اليوم، الدكتور احمد عماد، وزير الصحة، بسرعة الانتهاء من افتتاح المستشفيات التي أنشأت من سنوات ولم يتم افتتاحها حتي الآن، وأن يكون التأمين الصحي شاملاً جميع المواطنين طبقا لنص الدستور.

شاهد أيضا

ولفت إلي أن جميع المؤتمرات الشبابية التى أطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها مؤتمر الشباب بالإسكندرية الذى تدور فعالياته حاليا، أكدت أن مصر دولة شابة وقادرة بشبابها الواعد والناجح على مواجهة جميع التحديات السياسية الداخلية والخارجية.