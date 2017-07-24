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السيسي: بنحاول نخفف آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة

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السيسي: بنحاول نخفف آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة السيسي: بنحاول نخفف آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة

التحرير

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، إن بطاقات تغطي قرابة 75 مليون مواطن، مؤكدًا حرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه، وتابع: «زوّدنا الدعم على البطاقات حتى وصل إلى 50 جنيهًا، يعني الأسرة اللي مكونة من 4 زادت 120 جنيهًا، دا رقم قولنا نوصل بيه لكل الناس عشان نساعدهم».

وتابع السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام بالإسكندرية: «المعاشات زودناها لـ9 ملايين مواطن، وذلك بجانب رفع قيمة العلاوات الدورية والاستثنائية، فكل ذلك كانت إجراءات حمائية للمواطنين».

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واستكمل: «حاولنا نخفف من آثار هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، والإجراءات الحمائية التي اتبعناها هي أكثر حاجة متاحة للحكومة الآن».

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التحرير

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