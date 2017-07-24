السيسي: كنا الأكثر إصابة بـ«فيروس سي» وأصبحنا الأكثر علاجًا له

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إنه يُحسب للحكومة الحالية إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، بتطوير كامل يشهده القطاع.

وحول علاج «فيروس سي»، أضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، «قوائم الانتظار كانت بالألوف، وتجربتنا فريدة ونادرة في العالم كله في علاج الفيروس، كنا الأكثر إصابة، وأصبحنا الأكثر علاجًا له».

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تابع: «الأسر كانت تُحطم بسبب إصابة الأبناء بفيروس سي، حرصنا على أن أولادنا ما يتألموش ومكملين، ونتمنى أن نصل إلى ما هو أعظم من المعدلات العالمية في الشفاء من الفيروس».