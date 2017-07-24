السيسي: مستمرون في تحسين شبكات الكهرباء للقضاء على انقطاع الخدمة تمامًا

كتب- محمود مصطفى:

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تعمل على إعداد قواعد بيانات شاملة للمواطنين منذ عامين، لإعطاء الفرصة لاتخاذ القرار الصحيح تحت إشراف هيئة الرقابة والوزارات المعنية.

وأضاف الرئيس- خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين، "أن بطاقة التموين هي الآلية الأكثر جدارة في إيصال الاحتياجات إلى الناس، وسنرى غدا آخر التطورات فيما يخص الانتهاء من قاعدة البيانات".

وتابع الرئيس: "دعني أقول بكل وضوح الدعم لا يصل إلى مستحقيه، فالمواطن الذي لا يمتلك سيارة لا يحصل على دعم وقود، بخلاف الذي يمتلك سيارة وهذا ينطبق على أشياء أخرى".

واستطرد السيسي: "منذ ثلاثة أعوام اشتكى الجميع من انقطاع الكهرباء، وتم حلها بشكل حاسم، وهذا يعد إنجازًا للحكومة بعد أن تمكنت من حل مشكلة نواجهها منذ 8 سنوات، في الوقت الذي نواجه فيه الإرهاب، نحن مستمرين في تحسين الشبكات لإنهاء الانقطاع في الأماكن التي فيها انقطاع نسبي".

وأردف السيسي: "كنا نتألم من فيروس سي، وكانت هناك قوائم انتظار بمئات الألوف، والآن لا يوجد أي مريض على قوائم الانتظار، ولا يوجد شخص يدخل القوات المسلحة إلا وتتم معالجته".