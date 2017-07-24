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تعرف على ابن المنوفية الذي جالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب

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مصراوي Masrawy

تعرف على ابن المنوفية الذي جالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب

09:55 م الإثنين 24 يوليو 2017

تعرف على ابن المنوفية الذي جالس كبار الدولة بمؤتمر الشباب

مؤتمر الشباب

المنوفية - مروة فاضل:

محمد خالد، شاب يبلغ من العمر 29 سنة، من مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واجه صعوبة في الحركة بسبب خطأ طبي تعرض له منذ الصغر، أفقده القدرة على الحركة.

شارك محمد في فعاليات مؤتمر الشباب المقام في مدينة الاسكندرية، اليوم الإثنين، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح أمس، حيث جلس ابن المنوفية في الصفوف الأولى، مجاورًا كبار رجال الدولة من الوزراء والمسؤولين.

تخرج محمد خالد في كلية الآداب بقسم الفلسفة، وأصابه الروماتيد في صغره، وفقد الحركة بسبب خطأ طبي، ولكنه لم يفقد الأمل في الطموح والإبداع والنجاح، فتعلم من خلال الإنترنت الجرافيك والرسم الرقمي واحترفهما، وحصل على العديد من شهادات الاعتماد الدولية من شركة "أوتوديسك".

التحق خالد بمؤسسة للتدريب وخاض معسكراتها في جميع محافظات الجمهورية، حيث كون تجربة رائدة في عالم الرسوم المتحركة، وأصبح أول مودلر بمحافظة المنوفية بمجهود ذاتي وفردي ليكتب عنه عملاق هذا الفن مصطفى عزازي، ويصفه بـ "المحارب الذي لا يهدأ"، متوقعًا له مستقبل باهر.

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