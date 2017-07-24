الجيش الأردني: الجندي المتهم بقتل 3 جنود أمريكيين لم يكن في حالة دفاع عن النفس

عمان - (أ ش أ):

أكد الجيش الأردني، الإثنين، أن وقائع القضية المدان فيها الجندي الأردني معارك التوايهة بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة، في قضية إطلاق النار بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة الجفر جنوبي الأردن، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، تؤكد أنه قد خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول​ بها على مداخل المعسكرات، ولم يكن في حالة الدفاع عن النفس.

وأوضح مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن وقائع القضية المدان بموجبها الرقيب أول معارك سامي سالم التوايهة، واستناداً لقرار وبيانات المحكمة المُشكلة وفقا للقانون، تؤكد أنه خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول​ بها على مداخل المعسكرات، ولم يكن في حالة الدفاع عن النفس ولم يستأذن أو يُؤمر نهائياً باستخدام القوة تجاه الجنود الأمريكيين، ولم يتم تهديده من أي جهة، وهو من قام بإطلاق النار تجاههم، بالرغم من إتباعهم جميع التعليمات التي تسمح لهم بالدخول من بوابة القاعدة، وهو يعلم، بحكم وظيفته في ذلك اليوم، بخروجهم ومتى سيعودون من الواجب الذي ذهبوا إليه.

وأضاف المصدر، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المحكمة التي حوكم أمامها الرقيب أول معارك أبو تايه هي محكمة شُكلت طبقاً للقانون الأردني، وهو إجراء معمول به في القضاء العسكري بعشرات الحالات الشبيهة، بعد أن أَسندت له النيابة العامة تهم القتل القصد والإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة، ومخالفة الأوامر العسكرية خلافاً لأحكام قانون العقوبات العسكري، ومنافيا لدستور الشرف العسكري ونواميس الجندية.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها وفقاً للقانون الأردني على الرقيب أول معارك التوايهة، وبما يتناسب مع التهم المسندة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والبينات والصور التي تدينه، وباعترافه شخصياً بارتكاب جريمة القتل بحق الجنود الأمريكان.