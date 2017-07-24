عمار الحكيم يعلن تشكيل "تيار الحكمة الوطني" لخوض الانتخابات المقبلة

بغداد - (د ب أ):

أعلن عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي، مساء الإثنين، عن تشكيل تيار الحكمة الوطني لخوض الانتخابات العراقية المقبلة، مؤكدًا أن "العراق بحاجة ماسة الى أن يقاد من قبل كفاءاته الشجاعة والمقدامة".

واعتبر الحكيم أن تيار الحكمة الوطني، يتبنى العمل السياسي في إطار العملية الديمقراطية والحرية المجتمعية، مؤكداً أن التيار سيواصل العمل مع الجميع ولكن بأفكار واطر جديدة.

وقال في خطاب متلفز" إن تيار الحكمة الوطني سيكون مع العراقيين الشرفاء الأحرار من أجل وحدة العراق وسر قوته".

وأضاف أن التيار الجديد "سيكون تيارًا سياسيًا جديدًا يولد من رحم الألم ويتمتع بالوسطية والاعتدال لأن العراق بحاجة إلى أن يقاد من كفاءات مقدامة ولتعبر عن تطلعات الشعب العراقي بكافة فئاته".

وأشار إلى أن كل طموحاتنا يمكن تحقيقها إذا توفرت إرادة سياسية جديدة واعية ومتينة لتضميد الجراح وتفتح ذراعيها لجميع المواطنين، وأن يكون العراق هو العنوان الأكبر ويتعايش مع التحديات وخدمة العراق".

كان مصدر مطلع ذكر، في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بأن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم قرر مغادرة المجلس وبدأ بتشكيل كيان سياسي جديد.