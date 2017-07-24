السيسي: الإجراءات الاقتصادية الأخيرة "دواء مر" سيظهر نتائجه قريبًا

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تعد نوعًا من الدواء المر، وستظهر نتائجها قريبا.

وأضاف السيسي، خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين، ردًا على سؤال أحد الشباب حول مرور عامين دون وجود تحسن في الإجراءات الاقتصادية مبتسما "طيب ماشي".

وتابع الرئيس: "بطاقة التموين تغطي أكثر من 75 مليون مواطن، وتم رفع الدعم من 21 إلى 50 جنيهًا بمعنى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد زادت 120 جنيه، فضلا عن زيادة المعاشات وجعلنا الحد الأدنى 500، وتم زيادته مرة أخرى مؤخرًا 150 جنيه، وعلاوة استثنائية بحد أدنى 130 جنيه، ومعاشات التضامن لمليون و750 ألف أسرة، ونفس العدد يتقاضى معاش تكافل وكرامة أيضا، وضريبة الأطيان الزراعية، وحاولنا نخفف من الآثار".

وأشار السيسي إلى أن مجموعة من الشركات المدنية أنهت قاعدة محمد نجيب العسكرية، تحت إشراف القوات المسلحة، وكان يعمل بها 3 مليون موظف، ودون وجود مشروعات قومية فى الدولة لن يعمل هذا العدد.

وتابع: "لم أرغب في توجيه الصدمة للشعب، ولكن قولت "رفقا بهم".