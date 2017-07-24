محافظ الدقهلية يزور أسرة شهيد أحداث الفيوم (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

أجرى محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الإثنين، زيارة إلى أسرة الشهيد مجند عصام صبري المتولي الدميري، ابن قرية الروضة التابعة لمركز طلخا، والذي استشهد جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة في محافظة الفيوم مساء الخميس الماضي.

قدم المحافظ، خلال الزيارة، واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن مصر تقف بكل أجهزتها إلى جانب أسر الشهداء لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لها.

وفي السياق، قرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة السلام للتعليم الأساسي بالقرية تخليدًا لذكراه، وكذا تلبية جميع مطالب واحتياجات أسرته.

رافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء المحاسب هاشم عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب هاني سليمان شريبه نائب رئيس المدينة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه.