حفل تأبين لـ "نيرة" الثانوية في حضور محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

نظم مجلس أمناء مدرسة أم المعلمين فاطمة عنان، بقرية ميت ضافر التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، حفل تأبين للطالبة نيرة نادر عبد الرازق، الحاصلة على مجموع 98.5% في الثانوية العامة، والتي توفيت 14 يوليو الجاري بعد دخولها في غيبوبة كبدية استمرت 10 أيام.

شارك بحفل التأبين المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب أحمد يوسف الحنفي رئيس مركز ومدينة دكرنس، واللواء أسامة أبو المجد نائب البرلمان عن مركز ومدينة دكرنس، وأسرة الطالبة، وجمع كبير من أهالي القرية.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن والطالبة الفقيدة، أعقبتها تلاوة من آيات الذكر الحكيم، تلتها لافتة من زملاء الطالبة "نيرة" اللاتي قدمن لأسرتها صورة كبيرة رسموها للطالبة الراحلة تذكارًا، كما قدم مجلس أمناء المدرسة ثلاجة مياه سيُجرى تثبيتها بأحد شوارع القرية صدقة جارية على روح نيرة.

من جانبه، أكد المحافظ أن الطالبة كانت مثالاً للاجتهاد والعمل، وقال: "إذا كان من يدافع عن الوطن شهيدًا فإن الطالبة الفقيدة شهيدة علم اجتهدت حتى آخر لحظة من حياتها".

وفي السياق، قرر المحافظ تخصيص قطعه أرض بقرية ميت ضافر لإقامة مكتب بريد لخدمة القرية والقرى المجاورة، فضلاً عن توجيهه برصف شارع داير بالقرية بطول 300 متر .​