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السيسي للمصريين: "خلوا بالكم من ولادكم وبناتكم"

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مصراوي Masrawy

للمصريين: "خلوا بالكم من ولادكم وبناتكم"

09:17 م الإثنين 24 يوليو 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن داعش وما يتبعها من جماعات إرهابية سواء "شباب المجاهدين" في الصومال، أو بوكوحرام في نيجيريا هي أسماء لفكر واحد، موجها حديثه للمصريين: "خلوا بالكم من ولادكوا وبناتكم".

وأضاف الرئيس، خلال إجابته على أسئلة الشباب في جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بالإسكندرية على مدار يومين: "مش ممكن نبقى ضد الدين، ماحدش يحارب نفسه ويحارب ربه، نحن في حاجة إلى الدين الحقيقي بسماحته".

وتابع الرئيس: "موقفنا ثابت لمواجهة تلك الدول، فمن يدعم الإرهاب لا بد أن يتوقف، ولا يبحث عن آليات جديدة، فهذا الأمر لا يقيم الدين أو الدول، فما نواجهه في من فكر متطرف، يصطدم مع التطور الطبيعي للحياة".

ولفت إلى الاستمرار في مواجهة الإرهاب، ووقف دعم الجماعات المتطرفة، متابعًا: "لدينا أدلة على الدعم المالي والمادي للدول الداعمة للإرهاب، لكن لا نعل عنه، ولن نتراجع لحظة عن هذا الموضوع".

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